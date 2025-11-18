Η Μαρσέιγ δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, τον κορυφαίο σκόρερ του Ολυμπιακού, και ενδέχεται να προχωρήσει σε επίσημη προσέγγιση ήδη από τον Ιανουάριο. Ο Μαροκινός επιθετικός, ο οποίος μετρά φέτος 9 γκολ σε 15 συμμετοχές, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Πειραιώτες, ενώ η σταθερή του απόδοση τα τελευταία δύο χρόνια έχει τραβήξει τα βλέμματα ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με το «Foot Mercato» και το TransferFeed, το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ αναζωπυρώθηκε με πρωτοβουλία του Μεντχί Μπενάτια, με τον σύλλογο να αναζητά άμεσα αποτελεσματικότητα στην επίθεση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αμίν Γκουϊρί, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο.

Ο 32χρονος διεθνής Μαροκινός μετρά 60 συμμετοχές και 29 γκολ με την εθνική του ομάδα και παραμένει σε υψηλή φόρμα, καθιστώντας τον ελκυστική επιλογή για την ενίσχυση της επίθεσης των Μασσαλών.