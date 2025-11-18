Οι Deep Purple θα επισκεφτούν την Ελλάδα το 2026 για μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Με ανάρτηση στο Instagram, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι η Αθήνα συμπεριλαμβάνεται στους σταθμούς της νέας του περιοδείας. Η εμφάνιση θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου 2026, στο Telekom Center Athens (O.A.K.A).

«Οι Deep Purple είναι ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουν νέες ημερομηνίες περιοδείας για το 2026! Μαζί τους θα εμφανιστούν ως special guests οι Mammoth (σε επιλεγμένες εμφανίσεις) και οι Jayler», ανέφεραν στη λεζάντα της δημοσίευσής τους.

