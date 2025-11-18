Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός στα Χανιά, για τον οποίο εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όταν μεταμεσονύκτιες ώρες της 16.11.2025 πραγματοποίησαν έλεγχο στον αλλοδαπό, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης. Ο συγκεκριμένος άνδρας, με την απόφαση, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τεσσάρων μηνών για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.