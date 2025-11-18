Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από μπαλκόνι κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομή στην Αγυιά Χανίων.

Το εργατικό ατύχημα, που σημειώθηκε την Κυριακή και έγινε γνωστό από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χανίων (ΕΚΧ), προκαλεί ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Η διοίκηση του ΕΚΧ υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας για τους εργαζομένους.

Όπως αναφέρει το ΕΚΧ, «Δυστυχώς, άλλος ένας συνάδελφος, ο οποίος εκτελούσε οικοδομικές εργασίες τραυματίστηκε σοβαρά… δεν γύρισε σπίτι του κυνηγώντας το μεροκάματο… και δυστυχώς βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μας στην εντατική νοσοκομείου του Ηρακλείου». Το Κέντρο απευθύνει έκκληση προς τους εργαζόμενους να τηρούν και να απαιτούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, να καταγγέλλουν τις παραλείψεις και να αποφεύγουν την εργασία χωρίς αυτά.

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΚΧ επισημαίνει πως «για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές οδηγούν τους εργαζόμενους σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας, ακόμα και τις Κυριακές, προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ώστε να επιβιώσουν».

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία μετέβη στον χώρο του συμβάντος και συνέλεξε στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος και τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί.