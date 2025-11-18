Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν το βράδυ της 17ης Νοέμβρίου έναν 30χρονο που έτρεχε με πάνω από 200χλμ στη λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή του Γέρακα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 30χρονος κινούνταν με 205 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος δεν διέθετε η άδεια οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί την 23-9-2025 από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Στον 30χρονο επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.