Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Πλάτωνα του Μεγαλομάρτυρα.

Πρόκειται για στρατιώτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που αφιέρωσε τη ζωή του στον Χριστό και υπέμεινε σκληρά βασανιστήρια για την πίστη του.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Ρωμανός ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Ζακχαίος ο Διάκονος

Ο Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας, εκ Παραμυθίας Ηπείρου

Ο Άγιος Πλάτων, που έζησε τον 3ο αιώνα, καταγόταν από την Άγκυρα και ήταν γνωστός για την ακεραιότητα και την ανδρεία του. Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα και ομολόγησε γενναία την πίστη του στον Χριστό. Παρά τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε, παρέμεινε ακλόνητος, κερδίζοντας τον στέφανο του μαρτυρίου. Η Εκκλησία τον τιμά ως σύμβολο δύναμης, ειλικρίνειας και αφοσίωσης στην αλήθεια.

Ο Άγιος Ρωμανός ο Μάρτυρας ήταν επίσης στρατιώτης της πρώτης χριστιανικής περιόδου, που διώχθηκε για την πίστη του. Ομολογώντας γενναία τον Χριστό, μαρτύρησε με θάρρος, προσφέροντας παράδειγμα σταθερότητας και πνευματικής γενναιότητας.

Ο Άγιος Ζακχαίος ο Διάκονος, γνωστός από τα πρώτα εκκλησιαστικά χρόνια, υπηρέτησε ως διάκονος με αυταπάρνηση και διακρίθηκε για την ταπεινότητα και τη διακονία του προς τους φτωχούς και τους αδύναμους.

Ο Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας, από την Παραμυθιά της Ηπείρου, μαρτύρησε τον 18ο αιώνα αρνούμενος να αλλαξοπιστήσει. Υπέμεινε βασανισμούς και θανατώθηκε, αφήνοντας παράδειγμα σταθερής, ακλόνητης πίστης στην ορθόδοξη παράδοση.