Σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Γενναδίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Γιορτάζουν τα ονόματα: Γεννάδιος, Γενάδιος.

Ο Άγιος Γεννάδιος

Ο Άγιος Γεννάδιος διετέλεσε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 458 έως το 471. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου.

Πριν αναλάβει τον πατριαρχικό θρόνο, ο Γεννάδιος υπήρξε πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και διαδέχθηκε τον Πατριάρχη Ανατόλιο. Ήταν λόγιος ιεράρχης και ξεχώρισε για την αυστηρότητα του βίου του, την ταπεινότητά του και το ακέραιο ορθόδοξο φρόνημά του.

Το 471 παραιτήθηκε από το αξίωμα για λόγους υγείας και όρισε διάδοχό του τον πρεσβύτερο Ακάκιο. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους και κατόπιν την Κύπρο, όπου, περιπλανώμενος στην περιοχή της Πάφου αναζητώντας το ασκητήριο του Αγίου Ιλαρίωνος, εκοιμήθη από το πολύ κρύο.

Επετειακές ημέρες και αστρονομικά στοιχεία

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου, είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας και η Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών.

Ανατολή ήλιου: 07:08 – Δύση ήλιου: 17:12

Σελήνη: 27 ημερών