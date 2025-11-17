Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο Σουηδέζες και μια υπήκοος άλλης ευρωπαϊκής χώρας, έχασαν τη ζωή τους στη Στοκχόλμη όταν παρασύρθηκαν από λεωφορείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας), όταν ένα άδειο διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση σε πολυσύχναστο δρόμο της σουηδικής πρωτεύουσας.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Μέσα ενημέρωσης της Σουηδίας αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η εφημερίδα Dagens Nyheter μεταδίδει πως ο οδηγός ενδέχεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει τεθεί υπό κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

«Το έργο της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των τριών ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Παρασκευής (…) έχει ολοκληρωθεί», αναφέρει η ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας. «Δύο εξ αυτών ήταν γυναίκες περίπου 60 ετών. Η αστυνομία έχει ενημερώσει τις οικογένειές τους για τον θάνατό τους. Σκοτώθηκε επίσης μια γυναίκα περίπου 50 ετών. Η αστυνομία αναζητεί τους συγγενείς της σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι αυτή.

Τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο παραμένουν νοσηλευόμενοι.