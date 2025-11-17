Τα drones αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου πολέμου, αλλά δεν περιορίζονται στο πεδίο της μάχης. Χάρτης που δημοσιεύει το BBC αποτυπώνει την παρουσία drones στον Ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και δημιουργεί πολλά ερωτήματα.

Σε όλη τη δυτική Ευρώπη, μακριά από την Ουκρανία όπου ο πόλεμος παραμένει, μη οπλισμένα drones έχουν εντοπιστεί να ίπτανται πάνω από αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, όλα μέρος ενός ύποπτου προγράμματος «υβριδικού πολέμου» που διεξάγει η Ρωσία, με ορισμένους να εικάζουν ότι φτάνουν για να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα ορισμένων χωρών του ΝΑΤΟ που βοηθούν την Ουκρανία.

Πρόσφατες θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία, μαζί με μια σειρά από εμφανίζεις drones πάνα από κρίσιμες υποδομές σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου και της Δανίας, έχουν προκαλέσει φόβο σε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ.

Πόσο όμως απαραίτητο, σημαντικό ή ρεαλιστικό είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας «Drone Wall» όταν τα Drones είναι «αγνώστου προελεύσεως»;

Όπως γράφει και ο Frank Gardner ανταποκριτής για την ασφάλεια στο BBC η μάστιγα είναι τα μυστηριώδη ανώνυμα drones που έχουν εμφανιστεί και όχι τα πολεμικά drones. Απλά γιατί τα πρώτα δεν αναγνωρίζονται.

Τα drones – ή για να τα αναφέρουμε με την επίσημη ονομασία τους, Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη έχουν ήδη μεταμορφώσει το πεδίο της μάχης. Στα πεδία πολέμου λοιπόν, τείνουν να είναι μικρά σε μέγεθος και μικρής εμβέλειας. Φέρουν όμως θανατηφόρες εκρηκτικές συσκευές.

Δεν είναι αυτά όμως που αποτελούν απειλή για την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι τα μεγαλύτερα drones – μερικά από τα οποία μπορούν να πετάξουν πάνω από 1.000 χιλιόμετρα. Αυτά είναι και που τροφοδοτούν τις εκκλήσεις για ένα ευρωπαϊκό τείχος κατά των drones.

Φυσικά υπάρχουν και τα θαλάσσια drones που μπορούν να ταξιδέψουν είτε στην επιφάνεια της θάλασσας είτε κάτω από αυτήν, όπως χρησιμοποιούνται με καταστροφικά αποτελέσματα από την Ουκρανία εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Άρα έχουμε 4 είδη drones όπως γράφει και το BBC, τα μικρής εμβέλειας, τα θαλάσσια, τα πολεμικά εμβέλειας 1000 χιλιομέτρων και τα … ανώνυμα. Το Βέλγιο για παράδειγμα είναι ένας σημαντικός στόχος ανώνυμων drones, καθώς φιλοξενεί τα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Euroclear (το χρηματοοικονομικό γραφείο συμψηφισμού που χειρίζεται τρισεκατομμύρια δολάρια διεθνών συναλλαγών).

Σε αντίθεση με τα σαφώς αναγνωρίσιμα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης στην Ουκρανία, αυτά τα «πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στη Δυτική Ευρώπη δεν έχουν – μέχρι στιγμής – οπλιστεί με εκρηκτικά. Αλλά επειδή εκτοξεύονται ανώνυμα, είναι δύσκολο να αποδειχθεί από πού προέρχονται ή ποιος τα ενεργοποίησε – ή ακόμη και αν εκτοξεύονται από διερχόμενα πλοία.

Μερικές φορές αυτά εμφανίζονται μέσα στη νύχτα, γύρω από τα αεροδρόμια της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου ενός στο κύριο αεροδρόμιο του Βελγίου κοντά στις Βρυξέλλες. Ανάλογες «εμφανίσεις» έχουν καταγραφεί στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και τη Λιθουανία.

Οι υποψίες πέφτουν στη Ρωσία, με τους δυτικούς αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών να πιστεύουν ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί πληρεξούσιους για να εκτοξεύσει αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρής εμβέλειας τοπικά για να προκαλέσει χάος και αναστάτωση. Το Κρεμλίνο αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη.

Άρα η μάστιγα και τα δύσκολα διαχειρίσιμα είναι τα ανώνυμα.