Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την πρόθεση της Γαλλίας να θέσει τη βιομηχανική και τεχνολογική της αριστεία στην υπηρεσία της Ουκρανίας και, κατ’ επέκταση, ολόκληρης της Ευρώπης. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο Γάλλος ηγέτης τόνισε ότι η Ρωσία δεν πρέπει να υπολογίζει σε «ευρωπαϊκή κόπωση» στο ουκρανικό ζήτημα.

Ο Μακρόν υπογράμμισε πως η Γαλλία θα συνεχίσει να ενισχύει την Ουκρανία όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και σε οικονομικό, πολιτικό και ανθρωπιστικό επίπεδο. Όπως είπε, «μια Ουκρανία πιο δυνατή, δημοκρατική και ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυναμώνει την Ευρώπη».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η γαλλική στάση θα παραμείνει ίδια μετά τη λήξη της προεδρικής του θητείας το 2027, ο Μακρόν εξέφρασε την ελπίδα ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας να έχει τερματιστεί έως τότε.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας, ο Γάλλος πρόεδρος δεν υπήρξε ιδιαίτερα σαφής. Επισήμανε ωστόσο ότι οι πόροι θα εξευρεθούν σταδιακά, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας.

Ο Μακρόν πρόσθεσε πως, από τη στιγμή που κινητοποιούνται ευρωπαϊκά κεφάλαια υπέρ της Ουκρανίας, η Ευρώπη οφείλει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί, υποκαθιστώντας στο μέτρο του δυνατού τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κυρώσεις και στρατηγική συνεργασία

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι θα συνεχιστούν οι ενέργειες κατά του λεγόμενου «εμπορικού στόλου-φάντασμα» της Ρωσίας, μέσω του οποίου, όπως είπε, χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό ο πόλεμος της Μόσχας. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία της Γαλλίας με την Ουκρανία για τα μαχητικά Rafale ιστορική και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεχή στήριξη της χώρας του από τη Δύση, τονίζοντας ότι «η Ουκρανία δεν είναι μόνη στην άμυνά της».