Παίκτες που δεν λείπουν απλώς από το γήπεδο, αλλά απόλυτα από το παιχνίδι. Κι ένας από αυτούς είναι αναμφίβολα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Όταν στο «Απ. Νικολαΐδης» ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ ακούμπησε το χέρι στο πίσω μέρος του μηρού, ένα ψυχρό κύμα πέρασε από την εξέδρα και τα τηλεοπτικά στασίδια. Ήταν μια σκηνή που όλοι τη φοβόντουσαν. Είχε προηγηθεί σκληρό παιχνίδι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, είχε αποφύγει ξανά και ξανά το κακό, αλλά λίγα λεπτά πριν το φινάλε, το «τσίμπημα» ήταν αρκετό για να ζητήσει αλλαγή.

Η μαγνητική εξέταση έδειξε θλάση Α’ προς Β’ βαθμού στον δεξί δικέφαλο. Ο ΠΑΟΚ θα τον αξιολογεί καθημερινά και μένει να δούμε πότε θα επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Γιατί δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμονας για να αντιληφθεί τη βαρύτητα του ρόλου του «μικρού μάγου». Δεν είναι μόνο τα 7 γκολ και οι 5 ασίστ. Είναι ο ρυθμός που δίνει στην ανάπτυξη, η ικανότητα στη μεταφορά μπάλας, οι χώροι που ανοίγει για τους υπόλοιπους. Είναι η πιθανότητα να αλλάξει τον αγώνα σε μία και μόνο ενέργεια.

Το παράδοξο είναι ότι την προηγούμενη φορά που τραυματίστηκε –μετά το εγκληματικό μαρκάρισμα του Βερστράτε στο ματς-«τελικό» με τον Άρη– η απουσία του δεν έγινε αντιληπτή, γιατί απλούστατα δεν υπήρχε αγωνιστική δράση. Τα υπόλοιπα «off» του μέσα στη χρονιά προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από ιώσεις, και ποτέ δεν είναι παραπάνω από δύο ή τρία συνεχόμενα παιχνίδια.

Τα δείγματα χωρίς αυτόν δεν είναι ενθαρρυντικά. Στα τρία φετινά παιχνίδια όπου απουσίασε, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αισθητά: 1-0 τον Ατρόμητο, 2-1 τον ΟΦΗ και ένα πολύ κακό 4-1 στη Λιβαδειά για το Κύπελλο. Πέρσι τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα: τέσσερις αγώνες χωρίς τον Ντέλια, τρεις ήττες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παναθηναϊκός, Καλλιθέα) και μία αγχωτική ανατροπή επί της Λαμίας.

Το συμπέρασμα είναι απλό: ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί το πιο σοβαρό αγωνιστικό σοκ της φετινής σεζόν, ίσως όμως μέσα από αυτή την απουσία όσο και αν λείψει τελικά ο «Ντέλιας».

Η πρώτη επιλογή για αυτή την θέση όσο θα λείψει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είναι ο Λούκα Ιβανούσετς. Ο Κροάτης φέτος μοιάζει με… πολυεργαλείο. Άλλοτε ως αριστερός εσωτερικός, άλλοτε ως «δεκάρι», ενώ πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε και ως δεξιός εξτρέμ, στο ρόλο του Ζίβκοβιτς. Στην καριέρα του έχει περάσει ακόμα και από θέση «8». Ένας ποδοσφαιριστής με τεχνική, κίνηση στον ενδιάμεσο χώρο και πάσα ανάμεσα στις γραμμές.

Τώρα θα πάρει επιτέλους αυτό που περίμενε: μια συνεχή σειρά αγώνων στη θέση «10», εκεί όπου μπορεί να εκφράσει καλύτερα το παιχνίδι του. Η ευθύνη είναι μεγάλη, αλλά και η ευκαιρία τεράστια. Ο Ιβανούσετς έχει τα χαρακτηριστικά να καλύψει μέρος του κενού του Κωνσταντέλια –όχι το σύνολό του– και το στοίχημα είναι εάν θα μπορέσει να δώσει συνέπεια στην απόδοσή του.

Ο ΠΑΟΚ έχει φέτος βάθος και αυτό μετράει. Δίπλα στον Ιβανούσετς, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει κι άλλες επιλογές. Τον Δημήτρης Πέλκας που είναι μια πιο καθαρή λύση. Πια πιο εκτελεστής παρά οργανωτής, λειτουργεί περισσότερο ως δεύτερος επιθετικός. Μπορεί να παίξει ανάμεσα στις γραμμές, αλλά δίνει άλλο είδος παιχνιδιού.

Αλλά και τον Μαντί Καμαρά. Έχει χρησιμοποιηθεί στο «10» σε παιχνίδια ειδικών απαιτήσεων όπου προέχει η ένταση και η αμυντική συνοχή. Το πείραμα όμως δεν έχει αποδώσει και δύσκολα θα επαναληφθεί σε αυτή τη συγκυρία.

Το ιδανικό για τον ΠΑΟΚ θα ήταν να είχε διαθέσιμο τον Χρήστο Ζαφείρη. Ο Έλληνας μέσος θα ξεκινήσει προπονήσεις στα μέσα Δεκεμβρίου, με στόχο να κάνει ντεμπούτο στις 10 Ιανουαρίου με τον Παναιτωλικό. Στην Ευρώπη θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μετά τη λήξη της League Phase, άρα δεν υπολογίζεται για τα ματς με Μπέτις και Λιόν.