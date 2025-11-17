Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, μετά την τριήμερη άδεια την οποία είχε δώσει ο Μανόλο Χιμένεθ.

Οι παίκτες είχαν ραντεβού στο προπονητικό κέντρο του Ρυσίου, με τον Φαμπιάνο Λέισμαν να προπονείται σε φουλ ρυθμούς και να φωνάζει «παρών» για την επερχόμενη αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Χάμζα Μεντίλ ακολούθησε μεγάλο μέρος του προγράμματος και αναμένεται επίσης να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με την Ένωση.

Στον αντίποδα, ο Δώνης συνέχισε με ατομικό ενώ οι Γένσεν, Μισεουί και Καντεβέρε ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, όντας εκτός πλάνων του προπονητή για αυτή την εβδομάδα.

Απουσία για τον Χιμένεθ είναι και ο Γαλανόπουλος λόγω της κόκκινης που αντίκρισε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.