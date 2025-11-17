Ξεκίνησε στις 18:15 η πορεία για την 52η επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη, από το ύψος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προς το κέντρο της πόλης. Στην κεφαλή βρίσκεται το μπλοκ του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-74), ενώ ακολουθούν φοιτητικοί σύλλογοι, συνδικάτα, κόμματα, κοινωνικές κινήσεις και συλλογικότητες.

Την ώρα αυτή, η πορεία κινείται στην οδό Εθνικής Αμύνης και κατευθύνεται προς την οδό Τσιμισκή, υπό τη διακριτική παρουσία και παρακολούθηση της αστυνομίας.

Πριν από την έναρξη της κινητοποίησης, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν έξι προσαγωγές, εκ των οποίων δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι συλλήψεις αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.