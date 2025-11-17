Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης, που μεταφέρει όπως κάθε χρόνο η Νεολαία της ΠΑΣΠ έφθασε στις 16:20 μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, ως προπομπός της κύριας πορείας των φοιτητικών και νεολαιίστικων οργανώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Λίγο μετά το πέρας των ομιλιών και την αποχώρηση των πρώτων οργανωμένων ομάδων στις 14:30, για την συγκέντρωση του κυρίου κορμού της πορείας, η νεολαία της ΠΑΣΠ άνοιξε την σημαία έξω από τις πύλες του ιστορικού κτιρίου.

Αμέσως μετά και κάτω από τη διακριτική επιτήρηση διμοιρίας αστυνομικών δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια, ξεκίνησε την πορεία της διαμέσου της οδού Ακαδημίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Το μπλοκ της σημαίας έκανε μια σύντομη στάση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών και συνέχισε την πορεία της προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο.

Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.

</p><p>

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας. Από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι Σύλλογοι του ΕΜΠ, ενώ οι κομματικές νεολαίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Μικροένταση έξω από το Πολυτεχνείο – 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές μέχρι στιγμής

Μικροένταση σημειώθηκε έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου. Ομάδα νεαρών πέταξε κροτίδα στο προαύλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη εκδήλωση κεκλεισμένων των θυρών παρουσία του πρύτανη του ΕΜΠ. Οι νεαροί στη συνέχεια αποχώρησαν. Δυνάμεις των ΜΑΤ εμφανίστηκαν στην Αβέρωφ απέναντι από το Πολυτεχνείο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει ελέγχους σε δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και τα Εξάρχεια. Μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει σε πάνω από 43 προσαγωγές, εκ των οποία οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μία για ναρκωτικά και περί όπλων από πάρκο Ευαγγελισμού, μία για ναρκωτικά από 3ης Σεπτεμβρίου και Στουρνάρη, άλλη μια για ναρκωρικά από Ρήγα Φεραίου και Ακαδημίας και μία ακόμη σύλληψη για κλοπή από Μπουμπουλίνας και Θεμιστοκλέους.

Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι «η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Απίστευτο και όμως αληθινό.

Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;

Ποιον στόχο υπηρετούν;

Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης.

Στεφάνια, λουλούδια και ζωγραφιές μικρών παιδιών στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων προσέρχονται από το πρωί στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

Μάλιστα, νωρίς σήμερα το πρωί κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η συγκίνηση όσων έζησαν τα γεγονότα, αλλά και ο ενθουσιασμός των νέων και των μικρών παιδιών — υπό τους ήχους τραγουδιών που «σφράγισαν» την εξέγερση των φοιτητών, την πτώση της Χούντας και τη Μεταπολίτευση— συνθέτουν το σκηνικό στο προαύλιο του Πολυτεχνείου.

«Ήμουνα εδώ τότε», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένας εκ των πρωτοστατών της τότε νεολαίας, που βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων και αδιαλείπτως εδώ και 52 χρόνια επανέρχεται για την επέτειο της εξέγερσης. Πλέον, τα χρόνια τον βαραίνουν και περπατά με τη βοήθεια μπαστουνιού και της συζύγου του, ωστόσο επιμένει: «Συνεχίζω να έρχομαι να τιμώ τους συναγωνιστές μου, γιατί αυτά δεν ξεχνιούνται. Είναι η ζωή μου».

«Είχα έρθει εδώ γιατί είχα την ελπίδα ότι αυτή η νεολαία θα κατορθώσει να διώξει το καθεστώς, όντως, το κατόρθωσε με θυσίες, με αίματα. Επιβιώσαμε και παλέψαμε», κατέληξε.

Η συγκίνηση είναι εμφανής, όμως, και από ανθρώπους που ήταν μακριά από το Πολυτεχνείο τότε. «Ήμουν φοιτητής στη Γερμανία και είχα έρθει να δω την οικογένειά μου. Τότε με είχαν συλλάβει», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Νίκος. «Με συνέλαβαν και με πήγαν εδώ πιο πάνω, στη Μπουμπουλίνας. Ήμουν τυχερός, με άφησαν στο τηλεφωνείο. Αλλά τα βασανιστήρια από την ταράτσα ακούγονταν», πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος.

Λίγο πιο δίπλα, η Αναστασία, 11 χρονών: «Ήρθα στο Πολυτεχνείο για να τιμήσω αυτούς που πεθάνανε για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι». Μαζί της, η γιαγιά της. Τότε έμενε στην Αθήνα και οι μνήμες των ημερών εκείνων παραμένουν ζωντανές: «Είχαν βγει οι αστυνομικοί και καθάριζαν με τις μάνικες τα αίματα», είπε συγκινημένη.

Ισχυρό «παρών» έχουν δώσει από το πρωί πολλά σχολεία της Αθήνας, αλλά και των γύρω περιοχών και της περιφέρειας. «Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε στα παιδιά με απλό τρόπο για το τι είναι η Δημοκρατία, τι η Δικτατορία. Κάναμε και τη γιορτή μας σήμερα και ήρθαμε εδώ, στο Πολυτεχνείο», ανέφερε νηπιαγωγός από το γειτονικό 82ο νηπιαγωγείο. «Προσπαθήσαμε και εμείς από τη μεριά μας να εντρυφήσουμε στα παιδιά πόσο σημαντική είναι η Ελευθερία και η πράξη εκείνη των φοιτητών, που οδήγησε στην πτώση της Χούντας», είπε και πρόσθεσε ότι «το Πολυτεχνείο δεν έχει τελειώσει, ακόμα διεκδικούμε να έχουμε δασκάλους στα σχολεία, δικαιοσύνη…».

Μέχρι το μεσημέρι, στεφάνι είχαν καταθέσει εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΔΟΕ.

Δείτε φωτογραφίες: