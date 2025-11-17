Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου σε 59χρονο Βούλγαρο υπήκοο για τη στυγερή δολοφονία του ηλικιωμένου εργοδότη του στην περιοχή των Φαρσάλων πριν από έναν χρόνο.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, με τους ενόρκους και τους τακτικούς δικαστές να τον κρίνουν ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο δράστης είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος και αναμένεται να πάρει τον δρόμο για τις φυλακές, ώστε να εκτίσει τη ποινή του, μέχρι η υπόθεση να εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας. Σημειώνεται ότι με εισαγγελική πρόταση το δικαστήριο αποφάσισε να παραπέμψει τη δικογραφία στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στον φόνο του ηλικιωμένου.

Το θύμα ηλικίας περίπου 85 ετών βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στην περιοχή μεταξύ Δασόλοφου και Χαλκιάδων του Δήμου Φαρσάλων, χτυπημένος με αγροτικό εργαλείο, πιθανότατα τσάπα. Μάλιστα, η ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, διαπίστωσε πως ο ηλικιωμένος ήταν πολλές φορές χτυπημένος στο κεφάλι και προσδιορίζει τον θάνατο του το πρωί της 31ης Οκτωβρίου 2024. Έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο μέτωπο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Οι έρευνες για τον άτυχο ηλικιωμένο που διέμενε μόνος του στο χωριό Βασιλί του Δήμου Φαρσάλων, άρχισαν όταν το αγροτικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του βρέθηκε εγκαταλειμμένο στη Θεσσαλονίκη, με τον δράστη της δολοφονίας να παίρνει το όχημα και να το αφήνει εκεί.

Ο 59χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα. Ο ηλικιωμένος τον είχε πάρει για δουλειά το περασμένο καλοκαίρι στα χωράφια, ενώ το κίνητρο φέρεται να ήταν οικονομικής φύσης, καθώς ο δράστης φέρεται να είχε ψάξει τις τσέπες του παντελονιού του ηλικιωμένου που ήταν βγαλμένες προς τα έξω, όπως και την τσάντα του. Ο 59χρονος Βούλγαρος αρνήθηκε ότι είναι ο δράστης του εγκλήματος, λέγοντας πως την ημέρα της δολοφονίας βρισκόταν σε αναζήτηση εργασίας σε Αθήνα, Ελασσόνα και Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, ενώ κατόπιν μετέβη στην πατρίδα του για ανανεώσει την ταυτότητά του, για να μπορεί να εργαστεί στην Ελλάδα. Πήγε στην Αστυνομία για να τελειώσει τη δουλειά του, ωστόσο συνελήφθη από τις βουλγαρικές αρχές στις 8 Νοεμβρίου του 2024, μετά από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί μέσω της Ιντερπόλ και εστάλη στην Ελλάδα.

Υποστήριξε επίσης στην απολογία του, η οποία έγινε μέσω μεταφράστριας, γιατί ο 59χρονος δεν μιλά ελληνικά, ότι εργάστηκε μόνο για μία ημέρα στο κτήμα με τις καρυδιές του 85χρονου, ενώ κατηγόρησε δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι εργαζόταν και εκείνοι για λογαριασμό του θύματος, ότι τον εξαπατούσαν αποσπώντας του χρήματα. Μάλιστα, ο ένας είχε προσφερθεί να παραγγείλει ένα φανάρι για το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου, που έπρεπε να περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ, από τη Βουλγαρία, για να του βγει πιο φτηνό. Του ζήτησε και του πήρε 200 ευρώ, αλλά το φανάρι είχε παραγγελθεί από κατάστημα των Φαρσάλων και κόστιζε περίπου 30 ευρώ. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, ο 85χρονος κατάλαβε ότι έπεσε θύμα απάτης και κατηγόρησε τους δύο Βούλγαρους, οι οποίοι τον σκότωσαν, για να τον βγάλουν από τη μέση, για να μην τους καταγγείλει.

Η οικογένεια του 85χρονου ανέφερε, ότι το ποδήλατο του Βούλγαρου βρέθηκε στο σπίτι τους και πως ο κατηγορούμενος μαζί με το θύμα έκαναν διαλογή στα καρύδια στο κτήμα. Ανέφεραν, ότι ο 59χρονος Βούλγαρος ζούσε στο χωριό και είχε δημιουργήσει προβλήματα, ενώ μετά τη δολοφονία του τηλεφώνησαν τους είπε πως βρίσκεται την Πάτρα, ενώ το αγροτικό του ηλικιωμένου είχε εντοπιστεί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη δικογραφία ο κατηγορούμενος μετά τη δολοφονία του ηλικιωμένου πήρε το αυτοκίνητό του και το οδήγησε μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και το άφησε εκεί. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα στο τιμόνι και στο όπλο του φόνου, με τις αρχές να θεωρούν ότι ο δράστης τα είχε καθαρίσει.