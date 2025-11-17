Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα χρηματικών βραβείων και υποτροφιών σε επιτυχόντες μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τέκνα τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά και απευθύνεται σε εξακόσια πενήντα τέκνα (650) τέκνα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις τρίτεκνες ή πολύτεκνες μητέρες ΕΔΩ

Το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή χρηματικού βραβείου και υποτροφίας ποσού χιλίων ευρώ (1.000 €) σε 650 επιτυχόντες μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη φετινή πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, δικαιούχοι της παροχής είναι τα τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

⦁ εγγράφονται για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025, και

⦁ η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι επίσης δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται από την άμεσα δικαιούχο τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα του επιτυχόντος μαθητή, με χρήση κωδικών Taxisnet και ΑΜΚΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, ΙΒΑΝ, συζύγου (εφόσον απαιτείται) και τέκνων.

Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να υποβληθεί οριστικά σε δεύτερο χρόνο. Παρέχεται δυνατότητα ανάρτησης δικαιολογητικών (π.χ. ακαδημαϊκής ταυτότητας, βεβαίωσης εγγραφής σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βεβαίωσης ανεργίας της ΔΥΠΑ, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις υπερβούν τον αριθμό των 650 που έχει καθοριστεί για το φετινό πρόγραμμα, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα ΕΔΩ