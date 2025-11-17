Νέο επίδομα ασθενείας για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ προβλέπεται στο νομοσχέδιο με τις διατάξεις του νέου κανονισμού παροχών του e-ΕΦΚΑ, το οποίο καταρτίζεται από το υπουργείο Εργασίας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2026. Μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο επίδομα λαμβάνουν μόνο οι δικηγόροι Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, ωστόσο με τον νέο κανονισμό η χορήγησή του θα επεκταθεί σε όλους τους ασφαλισμένους.

Για πρώτη φορά, μέσω του ενιαίου κανονισμού, θα παρέχεται επίδομα ασθενείας λόγω κοινής νόσου στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ – δηλαδή μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους της επαρχίας – καθώς και στους αγρότες του ΟΓΑ. Παράλληλα, το επίδομα εργατικού ατυχήματος, που μέχρι σήμερα αφορά μόνο τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, θα επεκταθεί σε όλους.

Το ποσό του νέου επιδόματος δεν θα υπερβαίνει το 70% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 8ης ασφαλιστικής κλάσης των μισθωτών, με ανώτατο όριο τα 23,4 ευρώ ημερησίως.

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον πέντε μηνών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο έτος είτε εντός του προηγούμενου δεκαπενταμήνου πριν από την αναγγελία της ασθένειας. Σε περίπτωση μη καταβολής εισφορών, δεν θα παρέχεται η παροχή.

Διάρκεια και χρόνος έναρξης καταβολής

Η διάρκεια χορήγησης του επιδόματος λόγω ασθένειας ορίζεται σε 90 ημέρες, ενώ σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος επεκτείνεται σε 120 ημέρες.

Η καταβολή της επιδότησης προτείνεται να ξεκινά από την 31η ημέρα ασθένειας και μετά, αντί της 11ης – ή της 4ης ημέρας σε περίπτωση νοσηλείας – που ισχύει σήμερα για τους δικηγόρους.

Τρόπος υπολογισμού

Το επίδομα ασθενείας θα υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο:

α) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για παροχές σε χρήμα διαιρείται με το ποσοστό εισφοράς των μισθωτών για παροχές σε χρήμα.

β) Το προκύπτον ποσό πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 12/14, ώστε να υπολογιστεί ο τεκμαρτός μηνιαίος μισθός.

γ) Ο τεκμαρτός μισθός διαιρείται δια του 25, προκειμένου να προκύψει το τεκμαρτό ημερομίσθιο.

Προσαύξηση για έμμεσα μέλη

Το επίδομα θα προσαυξάνεται κατά 10% για έμμεσα μέλη του ασφαλισμένου, έως και τέσσερα άτομα. Το τελικό ποσό δεν θα ξεπερνά το 70% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, δηλαδή τα 23,4 ευρώ ημερησίως, με βάση το ημερομίσθιο των 33,40 ευρώ που ισχύει για το 2025.