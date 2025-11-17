Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ανανέωσε για ακόμη μία χρονιά τη συνεργασία της με την Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Π.), ενισχύοντας τον ελληνικό αθλητισμό και υποστηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού βόλεϊ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία, που ξεκίνησε το 2012, αποτελεί πλέον ορόσημο για τον χώρο του ελληνικού βόλεϊ, καθώς η διαχρονική υποστήριξη της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του πρωταθλήματος. Το μήνυμα είναι σαφές: Η συνέπεια, η αφοσίωση και η στήριξη της εταιρείας για τον αθλητισμό συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν, εμπνέοντας και καθοδηγώντας κάθε γενιά αθλητών.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 677.700 φιαλών/ώρα, συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει προϊόντα ποιότητας. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η Νο 1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Επίσης, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ, και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU, η εταιρεία υλοποιεί ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».