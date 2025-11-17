Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εργάζεται εντατικά για την τεχνική προετοιμασία της έκδοσης του ψηφιακού ευρώ, όπως διαβεβαίωσε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της, Piero Cipollone, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για την κυκλοφορία του ψηφιακού νομίσματος θα ληφθεί μόνο μετά την έγκριση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Εφόσον οι Ευρωπαίοι νομοθέτες εγκρίνουν τον κανονισμό μέσα στο επόμενο έτος, η πιλοτική εφαρμογή θα μπορούσε να ξεκινήσει στα μέσα του 2027, με στόχο την πρώτη επίσημη έκδοση το 2029.

Ο Cipollone υπογράμμισε ότι «οι καταναλωτές, οι έμποροι και οι τράπεζες θα επωφεληθούν όλοι» από την υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ. Παράλληλα, η μείωση της εξάρτησης από μη ευρωπαϊκούς παρόχους θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα, την αυτονομία και την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης.

Αναφερόμενος στις ανησυχίες των τραπεζών για πιθανή αύξηση του κόστους συναλλαγών, ο αξιωματούχος της ΕΚΤ σημείωσε ότι ήδη οι ευρωπαϊκές τράπεζες χάνουν προμήθειες προς διεθνή συστήματα καρτών και πληρωμών. Με το ψηφιακό ευρώ, όπως τόνισε, «το μοντέλο αποζημίωσης θα διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα επωφελούνται».

Ο Cipollone εξήγησε ότι το ψηφιακό ευρώ θα αποτελέσει ψηφιακή μορφή μετρητών, συμπληρωματική προς τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληρωμές –φυσικές και ψηφιακές– θα συνεχίσουν να λειτουργούν αδιάλειπτα, χωρίς εξάρτηση από αποφάσεις εκτός Ευρώπης.

Πρόσθεσε ότι το νέο ευρωπαϊκό ψηφιακό νόμισμα θα βασίζεται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκή υποδομή, καθώς όλοι οι επιλεγμένοι πάροχοι είναι υπήκοοι και ελέγχονται από πολίτες της ΕΕ. Παράλληλα, το ψηφιακό ευρώ θα συμβάλει στη διατήρηση της νομισματικής κυριαρχίας, ακόμη και απέναντι στην εξάπλωση των σταθερών νομισμάτων και των κρυπτονομισμάτων χωρίς αντίκρισμα.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι οι λειτουργίες του ψηφιακού ευρώ, τόσο online όσο και offline, θα είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Θα συνδυάζουν την ευκολία των ψηφιακών πληρωμών με την ανθεκτικότητα και την προσβασιμότητα των μετρητών, επιτρέποντας τη χρήση του ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου.