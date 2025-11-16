Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες που προκλήθηκαν στην εγχώρια παραγωγή από τις ρωσικές επιθέσεις.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο», ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος στην εφαρμογή Telegram.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγο πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα, πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής του περιοδείας, με επόμενους προορισμούς τη Γαλλία και την Ισπανία. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών του Κιέβου για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διεθνούς στήριξης.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι το Κίεβο έχει διαθέσει κεφάλαια για εισαγωγές φυσικού αερίου από Ευρωπαίους εταίρους και τράπεζες, υπό τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από ουκρανικές τράπεζες. Παράλληλα, η Ουκρανία συνεργάζεται με Αμερικανούς εταίρους για την πλήρη κάλυψη της χρηματοδότησης.

Η χώρα, σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, διευρύνει τις επιλογές της για τον χειμερινό εφοδιασμό μέσω συνεργασίας με Πολωνούς εταίρους και το Αζερμπαϊτζάν, επιδιώκοντας τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμβολαίων που θα διασφαλίσουν την ενεργειακή της επάρκεια.