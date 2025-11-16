Κάθε χρόνο, στις 16 Νοεμβρίου, ο κόσμος τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας, μια πρωτοβουλία που θεσπίστηκε το 1995 από την UNESCO. Η απόφαση αυτή ήρθε σε μια περίοδο έντονων παγκόσμιων συγκρούσεων, κοινωνικών ανισοτήτων και πολιτισμικών αντιθέσεων. Η UNESCO, ως θεματοφύλακας της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του διαλόγου, επέλεξε να αναδείξει την ανάγκη για έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνυπάρχουν, να διαφωνούν χωρίς να συγκρούονται και να οικοδομούν κοινές αξίες.

Η ανεκτικότητα δεν είναι απλώς «να αντέχω τον άλλον». Είναι μια βαθύτερη στάση ζωής, που περιλαμβάνει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αποδοχή της διαφορετικότητας και αναγνώριση ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία και φωνή.

Αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και βασικό μοχλό κοινωνικής συνοχής. Σε μια εποχή που ο δημόσιος διάλογος συχνά δηλητηριάζεται από μισαλλοδοξία, φανατισμό και εύκολες κατηγορίες, η ανεκτικότητα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας απέναντι στον διχασμό.

Η σημασία της ανεκτικότητας σύμφωνα με την UNESCO

Η UNESCO περιγράφει την ανεκτικότητα ως κατάσταση ειρήνης και αρμονίας, απαραίτητη για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Εκεί όπου επικρατεί ανεκτικότητα, υπάρχει χώρος για συνεργασία, αμοιβαία κατανόηση και ουσιαστικό διάλογο.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο ανθεκτικές κοινωνίες είναι εκείνες που αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα και δεν φοβούνται την αλλαγή. Η αποδοχή του άλλου αποτελεί δύναμη, όχι αδυναμία.

Η επικαιρότητα της Παγκόσμιας Ημέρας Ανεκτικότητας

Στο σημερινό περιβάλλον, η Ημέρα Ανεκτικότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι μεταναστευτικές ροές, τα τεχνολογικά άλματα, οι κοινωνικές εντάσεις και οι πόλεμοι δημιουργούν έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανεκτικότητα δεν αποτελεί μόνο ηθική επιλογή αλλά και αναγκαιότητα. Είναι ο τρόπος να αποφύγουμε τον κοινωνικό διχασμό, να χτίσουμε γέφυρες αντί για τείχη και να επιτρέψουμε στις κοινωνίες μας να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν τον πυρήνα της ανθρωπιάς τους.

Ένα κάλεσμα για αυτοκριτική

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας μας καλεί να αναρωτηθούμε:

Πόσο ακούμε πραγματικά τον άλλον;

Πόσο σεβόμαστε τον χώρο και τα δικαιώματα των γύρω μας;

Πόσο έτοιμοι είμαστε να κατανοήσουμε πριν κρίνουμε;

Η ανεκτικότητα δεν είναι δεδομένη· είναι μια αξία που καλλιεργείται καθημερινά, μέσα από τις λέξεις και τις πράξεις μας. Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ο σημερινός κόσμος, είναι αυτή ακριβώς η στάση που μας επιτρέπει να στεκόμαστε όχι απέναντι, αλλά δίπλα ο ένας στον άλλον.