Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη, με δήλωση στην οποία αναφέρει: «Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι γνώρισε προσωπικά τα χαρακτηριστικά του Δημήτρη Σταμάτη, όταν υπηρέτησαν μαζί στην κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. «Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.