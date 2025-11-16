Με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες οι έξι ανήλικες, ηλικίας 13 και 14 ετών, που φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο συνομήλικές τους το βράδυ της Παρασκευής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πάρκο στην οδό Νυμφαίου, όπου οι ανήλικες οδήγησαν τα θύματα σε πυλωτή πολυκατοικίας και τις χτύπησαν, ενώ τις εξύβριζαν.

Δύο από τις δράστιδες φέρονται να κατέγραψαν το επεισόδιο με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ μία από αυτές αφαίρεσε το κινητό της 13χρονης παθούσας. Οι εικόνες αυτές, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα.

Οι ανήλικες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού–Ευόσμου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και εξύβριση από κοινού, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των κοριτσιών με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.