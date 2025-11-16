Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στο Κιλκίς, ο οποίος κατέβαλε χρηματικό ποσό για την αγορά αυτοκινήτου που δεν παρέλαβε ποτέ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας πείστηκε από δύο άτομα τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους να καταθέσει, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, το ποσό των 3.200 ευρώ ως αντίτιμο για την αγορά οχήματος. Το αυτοκίνητο είχε αναρτηθεί σε αγγελία στο διαδίκτυο.

Όταν το όχημα δεν παραδόθηκε, ο παθών υπέβαλε καταγγελία στις αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση.

Μετά από αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα ως δράστες της απάτης και από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.