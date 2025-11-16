Τα μικρά μοντέλα πόλης είναι πάντα ευπρόσδεκτα στα στενά των συνοικιών, τον εμπορικών κέντρων και των μποτιλιαρισμένων δρόμων. Οι θετικές τους πλευρές γνώριμες (ευέλικτα, οικονομικά κ.α). Σήμερα, η ηλεκτροκίνηση αναβαθμίζει την εικόνα τους με τα νέα μοντέλα, που φέρνουν μεγάλες αυτονομίες, υπεραρκετές για τις αστικές μετακινήσεις.

Το νέο Hyundai Inster έρχεται να ενισχύσει την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών , όπου στην πρώτη δοκιμή μας ξεχωρίσαμε την μεγάλη αυτονομία του αλλά και τη δυνατότητα να σε ξελασπώνει στα στενά της πόλης. Η αναβαθμισμένη του εικόνα στο εσωτερικό, με τη νεανική εμφάνιση και το τεχνολογικό υπόβαθρο το θέτουν αρκετά ψηλά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Ειδικότερα, ο οδηγός χειρίζεται όλες τις λειτουργίες από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη 10,25 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής infotainment, επίσης 10,25 ιντσών. Ο χώρος αποσκευών είναι επαρκής για τις καθημερινές ανάγκες – αγγίζει τα 280 λίτρα.

Στο βασικό μενού που αφορά την κίνηση του, ο οδηγός έχει ως σύμμαχο για την αυτονομία του μια μπαταρία 42 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 327 χιλιόμετρα. Κοινώς, οι αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις, μπορούν να γίνουν χωρίς ενδιάμεση φόρτιση. Στις πιο απαιτητικές «συμπεριφορές» πελατών υπάρχει και η έκδοση Long Range με μπαταρία 49 kWh και αυτονομία έως 370 χιλιόμετρα (WLTP). Σε επιδόσεις, το νέο Inster προσφέρει στη βασική έκδοση του έκδοση ισχύ 97 ίππους.

Το Hyundai INSTER αναδείχθηκε φέτος Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο του 2025. Όπως τόνισε η επιτροπή που το εξέλεξε το Inster είναι ο συνδυασμός της συναρπαστικής σχεδίασης, της αυτονομίας, των απολαυστικών οδηγικών χαρακτηριστικών και των καινοτόμων τεχνολογικών που απολαμβάνουν οι πελάτες.