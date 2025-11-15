Η Καταιγίδα Κλαούντια προκάλεσε τρεις θανάτους και δεκάδες τραυματισμούς στην Πορτογαλία, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ στη Βρετανία οι υπηρεσίες διάσωσης πραγματοποιούν εκκενώσεις περιοχών λόγω σφοδρών πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία.

Η Πορτογαλία και τμήματα της Ισπανίας πλήττονται εδώ και ημέρες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνοδεύουν την καταιγίδα Κλαούντια, η οποία από το Σάββατο επεκτάθηκε προς τη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Ανεμοστρόβιλος έπληξε την τουριστική πόλη Αλμπουφέιρα στη νότια Πορτογαλία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να καταστρέφει τροχόσπιτα σε περιοχή κατασκήνωσης, όπου, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή Πολιτικής Προστασίας Βίτορ Βας Πίντο, έχασε τη ζωή της μια 85χρονη Βρετανίδα.

Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν 28 άτομα σε κοντινό ξενοδοχείο, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε το Αλγκάρβε, τη Μπέζα και τη Σετούμπαλ σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης.

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό κοντά στη Λισαβώνα, ύστερα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις της Πέμπτης. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε την «αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια που έπληξε την Αλμπουφέιρα σήμερα το πρωί».

Η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη έχουν καταγραφεί περισσότερα από 3.300 περιστατικά, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων, σε ολόκληρη την πορτογαλική επικράτεια.

Η Κλαούντια πλήττει Ουαλία και Αγγλία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σοβαρές πλημμύρες έπληξαν την πόλη Μόνμουθ και τις γύρω περιοχές στη νοτιοανατολική Ουαλία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας πραγματοποιεί διασώσεις, εκκενώσεις και ελέγχους κατοικιών μετά τη θεομηνία.

«Η καταιγίδα Κλαούντια προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε περιοχές της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές μεταφορών και ενέργειας», ανέφερε εκπρόσωπος της ουαλικής κυβέρνησης.

Αεροφωτογραφίες αποτυπώνουν εκτεταμένες πλημμύρες στο Μόνμουθ, με τα νερά να έχουν καλύψει το κέντρο της πόλης και κατοικημένες περιοχές κοντά στην όχθη ποταμού. Οι αρχές της Ουαλίας εξέδωσαν δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες, ενώ αντίστοιχες ειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και στην Αγγλία από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.