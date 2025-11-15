Οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου, όταν ο χώρος άνοιξε για το κοινό. Παρά το κλίμα τιμής και συγκίνησης, σημειώθηκαν επεισόδια.

Φοιτητές, εργαζόμενοι, ηλικιωμένοι αλλά και οικογένειες με παιδιά κατέφθασαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς της χούντας και σε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία.

Ωστόσο, δεν άργησαν να εμφανιστούν εντάσεις. Μέλη αριστερών και αντιεξουσιαστικών συλλογικοτήτων συγκρούστηκαν πριν ακόμη ανοίξουν επίσημα οι πύλες, τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Από τα επεισόδια προέκυψαν τρεις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν και σημαντικές υλικές ζημιές. Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

«Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία»

Εκείνο το βράδυ της εξέγερσης, στο Πολυτεχνείο βρισκόταν ο Χρήστος Κατριβάνος, για τον οποίο οι μνήμες παραμένουν ζωντανές και πολύτιμες.

«Πέσανε πολλοί πυροβολισμοί απ’ έξω, φέρνανε ανθρώπους μέσα, είχαμε και νεκρούς».

Σήμερα, 52 χρόνια μετά, οι φοιτητές υπογραμμίζουν ότι το σύνθημα για «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και να εκφράζει τις ανάγκες της εποχής.

Από σήμερα και μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης, το Πολυτεχνείο και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα βρίσκονται υπό αυξημένα αστυνομικά μέτρα.