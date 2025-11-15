Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/11/25) στην Αττική Οδό, κατηγορούμενη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 02:55, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα σε όχημα στα διόδια Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, για έλεγχο. Ο οδηγός όμως δεν σταμάτησε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη και τελική ακινητοποίηση του αυτοκινήτου στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής.

Ο 59χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και βρέθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης (0,55 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,47 mg/l στη δεύτερη). Του επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 ημέρες, 9 βαθμοί ΣΕΣΟ και ακινητοποίηση του οχήματος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η 52χρονη δημοσιογράφος –συνοδηγός του οχήματος– βγήκε έξω, άρχισε να βιντεοσκοπεί τους αστυνομικούς και τους εξύβριζε, απειλώντας τους λεκτικά.

Η γυναίκα συνελήφθη επί τόπου και μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Νέας Ιωνίας.