17η Νοεμβρίου: Λίγες ημέρες πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου, πολλοί γονείς και μαθητές αναρωτιούνται πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία εκείνη την ημέρα.

Η επέτειος θεωρείται εκπαιδευτική αργία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Ωστόσο, οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στο σχολείο για να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας τηρείται απουσιολόγιο, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχολική εορτή αφιερωμένη στα γεγονότα του Νοέμβρη 1973 και στους αγώνες του φοιτητικού κινήματος για τη Δημοκρατία.

Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο. Συνήθως, οι εκδηλώσεις διαρκούν μία έως δύο διδακτικές ώρες, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από τους εκπαιδευτικούς.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται επετειακές εκδηλώσεις για την 17η Νοεμβρίου, όπως ορίζεται στο π.δ. 79/2017 και στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Οι εκδηλώσεις διεξάγονται στον χώρο των σχολείων ή σε άλλον κατάλληλο χώρο, κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων. Η διάρκεια και το περιεχόμενο τους καθορίζονται επίσης από τον Σύλλογο.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις και αποχωρούν μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Οι γονείς ενημερώνονται εγκαίρως για την ώρα αποχώρησης, με ευθύνη του διευθυντή και των εκπαιδευτικών.

Φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Η 17η Νοεμβρίου αποτελεί αργία για όλους τους μαθητές, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς και σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Η ισχύουσα νομοθεσία διευκρινίζει ότι η αργία αφορά αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό χώρο και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.