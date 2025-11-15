Το 2018, το Range Rover Sport ανέβηκε διάσημα τα 999 σκαλιά προς την Πύλη του Ουρανού της Κίνας, κάτι που εδραίωσε τη φήμη της Land Rover για εκτός δρόμου οχήματα.

Δυστυχώς για την Chery, αυτό γύρισε μπούμερανγκ θεαματικά.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, το Fulwin X3L, σε στιλ Defender, ανέβηκε περίπου τα τρία τέταρτα της τεράστιας σκάλας όταν ακούγεται ένας δυνατός κρότος. Ένα μαύρο εξάρτημα πέφτει από το SUV.Tότε αρχίζει να χάνει το έλεγχο . Στη συνέχεια, το όχημα χάνει εντελώς την πρόσφυση του και μάλιστα κάνει και ζημιά στο μνημείο!

Φαίνεται να ξύνει ένα κιγκλίδωμα, προτού χτυπήσει και γκρεμίσει έναν φράχτη. Στη συνέχεια, το όχημα τραντάζεται για λίγο, προτού σταματήσει η κρούση.

Δείτε το είχε πετύχει η Range Rover πριν μερικά χρόνια.