Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να επαναφέρουν στο προσκήνιο την υπόθεση Έπσταϊν προκειμένου, όπως υποστήριξε, να αποσπάσουν την προσοχή από τις πολιτικές τους αποτυχίες.

Ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις ενέργειες της Δημοκρατικής παράταξης, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη δημοσιοποίηση 50.000 εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης, «οι Δημοκρατικοί επιμένουν να χρησιμοποιούν την υπόθεση για να καλύψουν τα λάθη τους και τις κακές πολιτικές τους».

Παράλληλα, δεν δίστασε να επικρίνει και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τα οποία—όπως ισχυρίστηκεενδίδουν στις πιέσεις των πολιτικών του αντιπάλων, χαρακτηρίζοντάς τους «αδύναμους» και «ανόητους».

Ο Τραμπ τόνισε ακόμη ότι ο Έπσταϊν ήταν συνδεδεμένος με το Δημοκρατικό κόμμα, υποστηρίζοντας πως «αποτελεί πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικανών». Μάλιστα, επικαλέστηκε ονόματα όπως των Μπιλ Κλίντον, Ριντ Χόφμαν και Λάρι Σάμερς, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμερς για τον Έπσταϊν, ξέρουν τα πάντα για αυτόν, μην χάνετε τον χρόνο σας μαζί μου. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω», σημειώνει στην ανάρτηση του στο Truth Social o πρόεδρος των ΗΠΑ.