Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί σύντομα με τον Χαλίλ αλ Χάγια, τον επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς.

Την πληροφορία αυτή ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη δύο πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων του Γουίτκοφ.