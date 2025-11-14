Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο ουράνιο φαινόμενο αντίκρισαν οι επιβάτες της πτήσης Ουλιάνοφσκ–Μόσχα, όταν είδαν ξαφνικά μια λαμπερή «μπάλα φωτιάς» να διασχίζει τον ουρανό σε μικρή απόσταση από το αεροσκάφος.

Ο λόγος για ένα μετέωρο που φώτισε για λίγα δευτερόλεπτα τον ουρανό της Ρωσίας, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους επιβάτες. Το φαινόμενο καταγράφηκε από αεροσυνοδό της πτήσης, σε υψόμετρο περίπου 10.000 μέτρων.

a meteor seen from a plane pic.twitter.com/qEm5ikAkcF — Science girl (@sciencegirl) November 12, 2025

Η φωτεινή «μπάλα» διέσχισε με μεγάλη ταχύτητα την ατμόσφαιρα, αφήνοντας πίσω της ένα λαμπρό ίχνος και φωτίζοντας τον ορίζοντα.

Επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από την είσοδο ενός μικρού ουράνιου σώματος στην ατμόσφαιρα της Γης, το οποίο αναφλέγεται λόγω της τριβής με τον αέρα προτού φτάσει στο έδαφος. Πρόκειται, όπως διευκρινίζουν, για μετέωρο και όχι για μετεωρίτη.

Φωτεινή βολίδα και στον ουρανό της Αθήνας

Ανάλογο εντυπωσιακό φαινόμενο παρατηρήθηκε και στον αττικό ουρανό πριν λίγες μέρες. Εξήγηση έδωσε, με ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

«Πολλοί ίσως χθες 6 Νοεμβρίου αντίκρυσαν ένα μετέωρο (βολίδα) πάνω από την χώρα μας γύρω στις 8 το βράδυ. Αδιάψευστος μάρτυρας τα video που τράβηξαν η Web Camera του Meteo Acharnes και του Ilioupoli Sky .

Πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την μεγάλη λάμψη της βολίδας, η οποία έγινε ορατή από όλη την κεντρική Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, για τον γήινο παρατηρητή, τα μετέωρα που πέφτουν στη γη τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες και είναι πιο δύσκολο να τα δούμε ενώ τις πρώτες βραδινές τις μικρότερες.

Αυτό συμβαίνει γιατί τις πρώτες πρωινές ώρες προστίθεται η ταχύτητα περιστροφής της Γης στην ταχύτητα των μετεώρων, ενώ τις πρώτες βραδινές αφαιρείται».