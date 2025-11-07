Εξήγηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο που παρατηρήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στον αττικό ουρανό έδωσε, με ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Πολλοί ίσως χθες 6 Νοεμβρίου αντίκρυσαν ένα μετέωρο (βολίδα) πάνω από την χώρα μας γύρω στις 8 το βράδυ. Αδιάψευστος μάρτυρας τα video που τράβηξαν η Web Camera του Meteo Acharnes και του Ilioupoli Sky .

Πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την μεγάλη λάμψη της βολίδας, η οποία έγινε ορατή από όλη την κεντρική Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, για τον γήινο παρατηρητή, τα μετέωρα που πέφτουν στη γη τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες και είναι πιο δύσκολο να τα δούμε ενώ τις πρώτες βραδινές τις μικρότερες.

Αυτό συμβαίνει γιατί τις πρώτες πρωινές ώρες προστίθεται η ταχύτητα περιστροφής της Γης στην ταχύτητα των μετεώρων, ενώ τις πρώτες βραδινές αφαιρείται.