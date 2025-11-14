Η γαλλική αστυνομία προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής σε εκκένωση του σιδηροδρομικού σταθμού Μονπαρνάς, στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα στο Παρίσι. Παρίσι.

Φωτορεπόρτερ του Reuters που βρισκόταν στον σταθμό όταν συνέβη το περιστατικό δήλωσε ότι πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε κατά την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία στη συνέχεια εκκένωσε τον σταθμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στη δράση των αστυνομικών.

Επίσης Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκε τουλάχιστον ένας πυροβολισμός.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το «όπλο» του εναντίον του άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι.

Η αρμόδια σιδηροδρομική υπηρεσία (SNCF) με ανακοίνωσή της τονίζει:«μετά από επέμβαση της αστυνομίας για την ακινητοποίηση ενός ατόμου, έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας σε ένα μικρό τμήμα του σταθμού Montparnasse στο Παρίσι. Η κυκλοφορία έχει διαταραχθεί ελαφρώς».