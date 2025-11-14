Τέλος στα… σενάρια για τον Πεπ Μπιέλ, καθώς η Σάρλοτ αναμένεται να ενεργοποιήσει άμεσα την οψιόν αγοράς του Ισπανού, κρατώντας τον μόνιμα στο ρόστερ της μετά το τέλος των υποχρεώσεών της στο MLS.

Ο δανεισμός του 28χρονου εξτρέμ θα ολοκληρωνόταν τον επόμενο μήνα – ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος στη Σάρλοτ – και στη συμφωνία είχε συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς. Μετά τη φετινή του εικόνα, οι Αμερικανοί δεν είχαν κανέναν λόγο να το σκεφτούν περαιτέρω, γι αυτό κινούνται άμεσα για τον παίκτη.

Ο Μπιέλ έκανε μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του στο MLS, με 29 συμμετοχές, 11 γκολ και 11 ασίστ, παρότι έμεινε εκτός για περίπου ενάμιση μήνα λόγω τραυματισμού. Η Σάρλοτ είχε ξεκάθαρη επιθυμία να τον κρατήσει και πλέον προχωρά στην αγορά του.

Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Ισπανό το καλοκαίρι του 2022 από την Κοπεγχάγη αντί 6 εκατ. ευρώ, με συμβόλαιο έως το 2027. Με τα ποσά που έχουν εισρεύσει από τα δύο δανεικά, αλλά και με όσα θα λάβουν τώρα από την οψιόν, οι «ερυθρόλευκοι» θα καλύψουν μεγάλο μέρος της αρχικής επένδυσης.