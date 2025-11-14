Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Πόσο πληρώνουμε την δωρεάν υγεία
Αποκαλυπτική έκθεση του ΟΟΣΑ
- Οι ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα ανέρχονται στο 39%(μέσος όρος ΟΟΣΑ 25%)
- Μόλις το 27% δηλώνει ικανοποιημένο με την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης (μέσος όρος ΟΟΣΑ 64%)
- Μόνο το 3.1% των συνολικών δαπανών εστιάζει στην πρόληψη
Το 24ώρο της Γκίλφοϊλ
- Από την πρεσβεία στην Αχριεπισκοπή και από το Πεντάγωνο στο στούντιο
Όλοι εναντίον όλων
Ένα βιβλίο που διαλύει την Αριστερά
- Πόλεμος αναρτήσεων, υπονοούμενων και κατηγοριών με αφορμή την «Ιθάκη»
ΟΜΑΔΑ
Ευρωλίγκα
Ρεάλ-ΠΑΟ 77-87
Έκρυψε την μπάλα και στη Μαδρίτη
Τα κορίτσια του Ολυμπιακού
Το ερυθρόλευκο ρεκόρ και το Βόλεϊ που μπήκε στην ελίτ της Ευρώπης