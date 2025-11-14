Media

Παλιές πληγές ανοίγουν στη «Γη της ελιάς», ενώ άλλες κλείνουν. Κάποιοι τολμούν ένα νέο ξεκίνημα, που θα αφήσει πίσω δυσαρέσκειες. Ο τοκογλύφος που εκβιάζει τη Φρύνη πέφτει στην παγίδα της Αστυνομίας και συλλαμβάνεται. Ένα μυστικό από το παρελθόν της Χριστιάνας συγκλονίζει τον Αντώνη, την ώρα που η Ιουλία σοκάρει τους πάντες με την απόφασή της […]