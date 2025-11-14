Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Πόσο πληρώνουμε την δωρεάν υγεία

Αποκαλυπτική έκθεση του ΟΟΣΑ

  • Οι ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα ανέρχονται στο 39%(μέσος όρος ΟΟΣΑ 25%)
  • Μόλις το 27% δηλώνει ικανοποιημένο με την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης (μέσος όρος ΟΟΣΑ 64%)
  • Μόνο το 3.1% των συνολικών δαπανών εστιάζει στην πρόληψη

Το 24ώρο της Γκίλφοϊλ

  • Από την πρεσβεία στην Αχριεπισκοπή και από το Πεντάγωνο στο στούντιο

Όλοι εναντίον όλων

Ένα βιβλίο που διαλύει την Αριστερά

  • Πόλεμος αναρτήσεων, υπονοούμενων και κατηγοριών με αφορμή την «Ιθάκη»

ΟΜΑΔΑ 

Ευρωλίγκα

Ρεάλ-ΠΑΟ 77-87

Έκρυψε την μπάλα και στη Μαδρίτη

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού

Το ερυθρόλευκο ρεκόρ και το Βόλεϊ που μπήκε στην ελίτ της Ευρώπης

