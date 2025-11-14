Με δάκρυα στα μάτια, μερικά λουλούδια στα χέρια και ένα αναπάντητο «Γιατί;», φίλοι και συγγενείς της 49χρονης, που σκοτώθηκε, ενώ καθάριζε ζυμωτήριο στον φούρνο, που εργαζόταν, σε χωριό στον Τύρναβο, την αποχαιρετούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα.

Η 49χρονη αρτοποιός, με καταγωγή από το Δαμάσι, σκοτώθηκε, όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε στους κυλίνδρους του ζυμωτηρίου, του μοιραίου αρτοποιείου στη Λάρισα. Το αποτρόπαιο θέαμα είδε με τα μάτια της φίλη της, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές για την τραγική απώλεια της αγαπημένης της.

Τα δύο παιδιά της, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι της 49χρονης βρέθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (14.11.2025) στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα, όπου πραγματοποιείται η κηδεία της.

Πλήθος κόσμου έστειλε ολόλευκα στεφάνια για να τιμήσουν την μνήμη της. Όλοι, μαυροντυμένοι, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πως αυτή η γυναίκα έφυγε με τέτοιο τρόπο από τη ζωή.

Τραγικός θάνατος από στραγγαλισμό

Το εργατικό δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λάρισα, όταν η γυναίκα, που δούλευε χρόνια σε φούρνους, πήγε να καθαρίσει το ζυμωτήριο, φορώντας το φουλάρι της.

Δυστυχώς αυτό πιάστηκε στους κυλίνδρους, με αποτέλεσμα να χάσει επί τόπου τη ζωή της.

Η ιατροδικαστική εξέταση, που έγινε στη σορό της, έδειξε ως αιτία θανάτου τον στραγγαλισμό, καθώς το φουλάρι, που φορούσε, λειτούργησε ως βρόχος.

Η άτυχη 49χρονη, μητέρα δύο παιδιών, είχε χάσει πριν από λίγο καιρό και τη δική της μητέρα. Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία της Λάρισας. Όσοι τη γνώριζαν, μιλούν για μια γυναίκα εργατική, ευγενική και αγαπητή σε όλους.