Με προσωρινή διαταγή γίνονται εν μέρει δεκτές τα αιτήματα που είχε υποβάλει ο εκδοτικός οίκος Gutenberg , ο οποίος στράφηκε κατά την εκδοτικής εταιρείας Documento Media για την δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Ο πρόεδρος υπηρεσίας ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε χθες η σχετική αίτηση εξέδωσε προσωρινή διαταγή κάνοντας εν μέρει δεκτά τα αιτήματα του αιτούντος εκδοτικού που έχει την ευθύνη της κυκλοφορίας του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου περιλαμβάνει την:

– άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου

– Την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

– Την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η συνέχεια της υπόθεσης θα γραφτεί στις 20 Απριλίου 2026: όποτε και προσδιορίστηκε να εκδικαστεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων .