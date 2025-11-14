Υπόθεση αρπαγής και άγριου ξυλοδαρμού ενός 16χρονου από διακινητές ναρκωτικών που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στα Γλυκά Νερά απασχολεί την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, στα μέσα Οκτωβρίου ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με τους διακινητές μέσω κοινών γνωστών και τον έπεισαν να πουλήσει σε άλλους ανήλικους μισό κιλό ακατέργαστης κάνναβης και να τους δώσει 2.000 ευρώ. Ο 16χρονος πήρε τα ναρκωτικά, τα οποία υποστηρίζει ότι πέταξε και δεν έδωσε τα χρήματα. Λίγες μέρες αργότερα οι διακινητές ξεκίνησαν να τον εκβιάζουν και την περασμένη Κυριακή 9 Νοεμβρίου συμφώνησαν να συναντηθούν στα Γλυκά Νερά. Εκεί τους έδωσε 400 ευρώ και τότε τον έβαλαν με το ζόρι σε ένα αμάξι και τον χτύπησαν.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», τον ανάγκασαν να τηλεφωνήσει σε ένα φίλο του και να ζητήσει δανεικά. Ύστερα, πήγαν στο σπίτι του φίλου, δεν τον βρήκαν και τελικά τον εντόπισαν στην Κηφισιά. Εκεί έδειραν τον φίλο, ο οποίος τούς έδωσε 1.000 ευρώ σε μετρητά που σήκωσε από ΑΤΜ και μετέφερε 500 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Οι δράστες μπήκαν ξανά στο αμάξι και χτύπησαν τον 16χρονο, ενώ μετά πήγαν σε ΑΤΜ και πήραν τα υπόλοιπα χρήματα.

Στη συνέχεια, μετέβησαν στη Δυτική Αττική για να συναντηθούν με τον «Μεγάλο», το άτομο που είχε δώσει στον 16χρονο τα ναρκωτικά. Μετά, πήγαν σε ένα νεκροταφείο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Υμηττού και του είπαν «εδώ θα σε θάψουμε». Εκεί τον έβγαλαν από το αμάξι, τον πήγαν σε ένα ερημικό χωράφι και τον χτύπησαν ξανά άγρια. Στη συνέχεια τον επιβίβασαν ξανά στο όχημα, έκαναν στάση να αγοράσουν ένα μπουκάλι νερό, για να πλύνουν τα αίματά του και μετά τον παράτησαν σε μια πλατεία στα Γλυκά Νερά.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, με την Αστυνομία να προχωράει σε τρεις συλλήψεις, ενός ανήλικου και δύο ενηλίκων, ενός 20χρονου και ενός 25χρονου, με τον τελευταίο να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον 16χρονο και τους διακινητές.