Η επέτειος του Πολυτεχνείου πλησιάζει και φέτος «πέφτει» Δευτέρα, δημιουργώντας για αρκετούς την προοπτική ενός μικρού τριημέρου. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για εκείνους για τους οποίους η 17η Νοεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία.

Η ημέρα είναι αργία για τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτερες Σχολές, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά. Φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό δεν έχουν υποχρεώσεις τη Δευτέρα, εκτός φυσικά από όσους συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα γεγονότα του 1973.

Στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η κατάσταση είναι διαφορετική. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέλθουν κανονικά, αλλά τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η ημέρα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων καθορίζει τη διάρκεια και το περιεχόμενο της εκδήλωσης, ενώ οι γονείς ενημερώνονται εγκαίρως για την ώρα λήξης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι μαθητές του Ολοήμερου, οι οποίοι αποχωρούν μαζί με τους υπόλοιπους.

Για τους λοιπούς εργαζόμενους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η 17η Νοεμβρίου δεν είναι αργία. Η εργάσιμη ημέρα εξελίσσεται κανονικά, χωρίς καμία διαφοροποίηση στο ωράριο.