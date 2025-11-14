Σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να μειώσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2030, τονίζοντας την «εντυπωσιακή ανάκαμψη» της ελληνικής οικονομίας και την προτεραιότητα της κυβέρνησης για πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων.

Aναφορικά με την ανάπτυξη, σημείωσε ότι η κυβερνητική πρόβλεψη είναι για 2,4% το 2026.

Όπως τόνισε, η χώρα παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία, συνεχίζοντας να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Αντίστοιχα, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε αισιόδοξος για τη Δημόσια Πρόταση του Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, δεν στάθηκε μόνο στη Euronext ως παράδειγμα ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές προς τη χώρα, αλλά αναφέρθηκε και στην όλο και πιο στενή συνεργασία μεταξύ Unicredit και Alpha Bank.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Λονδίνο, το απόγευμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα μιλήσει στο Ελληνικό Παρατηρητήριο – Κέντρο Έρευνας για τη Σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο – και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών στο London School of Economics με κεντρικό θέμα τον οικονομικό και ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.