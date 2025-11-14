Σχεδόν οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες στη χώρα δήλωσαν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων.

Ο μέσος ετήσιος τζίρος που εμφάνισαν ανέρχεται σε 3.665 ευρώ, δηλαδή μόλις 305 ευρώ τον μήνα.

Ως αποτέλεσμα, 387.532 φορολογούμενοι «έπεσαν» στη φάκα των τεκμηρίων και η Εφορία διόρθωσε αυτόματα το εισόδημά τους, ανεβάζοντάς το στα 13.107 ευρώ, με τον μέσο φόρο να φτάνει τα 1.815 ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες εμφανίζονται να δηλώνουν τα χαμηλότερα εισοδήματα από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες. Συγκριτικά:

Μισθωτοί: 17.668€

Συνταξιούχοι: 13.845€

Αγρότες: 15.138€

Οι φορολογικές δηλώσεις δείχνουν ότι σε μια σειρά κλάδων η πλειονότητα δηλώνει ζημίες:

Μπαρ: Το 62% εμφάνισε ζημιές – μέσο μηνιαίο εισόδημα 801€

Καταστήματα εστίασης: Το 53% δήλωσε ζημιές ή μηδενικά κέρδη – μέσο μηνιαίο εισόδημα 1.500€

Κομμωτήρια: Το 59% δήλωσε ζημιές – μέσο μηνιαίο εισόδημα 409€

Συνεργεία αυτοκινήτων: Το 50% με ζημιές – μέσο μηνιαίο εισόδημα 755€

Κτηνίατροι: Το 48% με ζημιές – μέσο μηνιαίο εισόδημα 937€

Υδραυλικοί: Το 67% δήλωσε κέρδη – μέσο μηνιαίο εισόδημα 941€