Η BBC ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τον τρόπο που επεξεργάστηκε επεισόδιο της εκπομπής Panorama, γεγονός που οδήγησε στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες.

Ωστόσο, το βρετανικό δίκτυο απέρριψε το αίτημα του Τραμπ για αποζημίωση, έπειτα από προειδοποίηση των δικηγόρων του ότι θα καταθέσουν αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων, εκτός εάν η BBC ζητούσε δημόσια συγγνώμη και προχωρούσε σε οικονομικό διακανονισμό.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα προβάλει ξανά το συγκεκριμένο επεισόδιο της εκπομπής.

«Οι νομικοί σύμβουλοι της BBC απάντησαν στην επιστολή που έλαβαν από την νομική ομάδα του προέδρου Τραμπ την Κυριακή», ανέφερε εκπρόσωπος του οργανισμού.

Σε ξεχωριστή επιστολή προς τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BBC, Σαμίρ Σαχ, εξέφρασε προσωπικά τη λύπη του για την επεξεργασία του λόγου του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα.

«Το BBC δεν σκοπεύει να επαναπροβάλει το ντοκιμαντέρ Trump: A Second Chance? σε καμία από τις πλατφόρμες της. Παρότι λυπούμαστε ειλικρινά για τον τρόπο που έγινε το μοντάζ, διαφωνούμε ότι υπάρχει νομική βάση για αγωγή συκοφαντικής δυσφήμισης», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Το δίκτυο εξετάζει πώς θα απαντήσει στην απειλή νομικής ενέργειας, αν και σύμφωνα με πληροφορίες έχει λάβει νομικές συμβουλές ότι διαθέτει ισχυρή υπεράσπιση. Παραμένει αβέβαιο αν ο Τραμπ θα προχωρήσει τελικά σε αγωγή.

Οι παραιτήσεις και οι αντιδράσεις

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη δημοσίευση της Guardian, σύμφωνα με την οποία η BBC θεώρησε ότι δεν υπήρχε λόγος να μην ζητήσει πιο προσωπική συγγνώμη από τον Τραμπ, δεδομένου ότι ο Σαχ είχε ήδη αναγνωρίσει πως η επεξεργασία του βίντεο έδινε την εντύπωση «άμεσης προτροπής σε βίαιη δράση».

Η κρίση έχει πλήξει ήδη τη δημόσια εικόνα του οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται σε αναταραχή μετά τις παραιτήσεις των Ντέιβι και Τέρνες. Το επίμαχο επεισόδιο του Panorama μεταδόθηκε μία εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές και περιείχε μοντάζ που εμφάνιζε τον Τραμπ να λέει: «We’re going to walk down to the Capitol and I’ll be there with you, and we fight. We fight like hell». Οι φράσεις αυτές, ωστόσο, προέρχονταν από διαφορετικά σημεία του λόγου του, με διαφορά σχεδόν μίας ώρας.

Την ανησυχία για την επεξεργασία είχε εκφράσει σε υπόμνημά του ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην ανεξάρτητος σύμβουλος της επιτροπής δεοντολογίας του BBC, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι. Στο ίδιο υπόμνημα έκανε λόγο για «συστημική προκατάληψη» στο δίκτυο, κάτι που το BBC αρνείται κατηγορηματικά.

Νομικές εκτιμήσεις και νέα καταγγελία προς το BBC

Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας του Τραμπ σε δικαστήριο είναι περιορισμένες, καθώς η νομοθεσία της Φλόριντα για τη δυσφήμιση είναι ιδιαίτερα ελαστική, ενώ το επεισόδιο δεν προβλήθηκε στην πολιτεία. Επιπλέον, έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα για να κινηθεί νομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ θα πρέπει να αποδείξει ότι υπέστη ζημία από το πρόγραμμα.

Μετά την αποκάλυψη του περιστατικού, και η εκπομπή Newsnight του ίδιου δικτύου κατηγορήθηκε για παρόμοια επεξεργασία του ίδιου λόγου του Τραμπ, με τρόπο που φαινόταν να αποτελεί πιο σαφή προτροπή σε βίαιη διαμαρτυρία πριν από τα επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με την Telegraph, σε επεισόδιο του 2022 υπήρχε αντίστοιχο μοντάζ χωρίς να ενημερωθούν οι τηλεθεατές. Ο τότε προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Μικ Μαλβέινι, είχε επικρίνει δημόσια του BBC λέγοντας: «Your video actually spliced together the presentation. That line about ‘and we fight and fight like hell’ is actually later in the speech».

Απαντώντας, εκπρόσωπος του BBC ανέφερε: «Το BBC τηρεί τα υψηλότερα δημοσιογραφικά πρότυπα. Το ζήτημα αυτό έχει τεθεί υπό εξέταση».

Πηγή: Guardian