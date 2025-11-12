Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε σήμερα την ανάγκη για ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC, σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο οφείλει «να βάλει σε τάξη τα του οίκου του». Η δήλωσή του ήρθε μετά την απειλή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κινηθεί νομικά εναντίον του BBC.

Το BBC βρίσκεται αντιμέτωπο με μια από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς δύο κορυφαία στελέχη του ο γενικός διευθυντής και η διευθύντρια ενημέρωσης υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν ύστερα από έντονες επικρίσεις για τα δημοσιογραφικά κριτήρια του οργανισμού και κατηγορίες περί προκατάληψης στο μοντάζ ομιλίας του Τραμπ.

Ο Στάρμερ, που διατηρεί πλέον μια σταθερή σχέση επικοινωνίας με τον αμερικανό πρόεδρο, ρωτήθηκε στο κοινοβούλιο αν θα ζητήσει από τον Τραμπ να αποσύρει την απειλή για αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά του BBC. Το δίκτυο χρηματοδοτείται από το τέλος που καταβάλλουν τα βρετανικά νοικοκυριά.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, πιστεύω σ’ ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC», δήλωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «μερικοί θα προτιμούσαν να μην υφίσταται το BBC» και δείχνοντας προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Επίσης, ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι «σε μια εποχή παραπληροφόρησης, το επιχείρημα για μια αμερόληπτη βρετανική υπηρεσία ειδήσεων είναι ισχυρότερο παρά ποτέ». Όπως είπε, το BBC πρέπει να «διατηρεί τις υψηλότερες προδιαγραφές, να λογοδοτεί και να διορθώνει γρήγορα τα λάθη του», επιμένοντας πως θα συνεχίσει να στηρίζει «ένα ισχυρότερο, ανεξάρτητο BBC».