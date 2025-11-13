Το BBC βρίσκεται αντιμέτωπο με νέες καταγγελίες για παραποίηση ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Telegraph. Ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός εξετάζει τις αναφορές ότι έγινε επιλεκτικό μοντάζ σε εκπομπή του, παρουσιάζοντας αλλοιωμένα αποσπάσματα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρή κρίση στο BBC, τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών, καθώς δύο ανώτατα στελέχη υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν μετά τις κατηγορίες για μεροληψία και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η ομιλία του Τραμπ στην εκπομπή Panorama.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί να κινηθεί νομικά, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η Telegraph, που αποκάλυψε πρώτη το θέμα, ανέφερε ότι και η εκπομπή Newsnight είχε πραγματοποιήσει παρόμοιο μοντάζ της ίδιας ομιλίας τον Ιούνιο του 2022, δύο χρόνια πριν από το Panorama.

«Το BBC τηρεί τα υψηλότερα δημοσιογραφικά πρότυπα» δήλωσε εκπρόσωπος του οργανισμού, απαντώντας στο ρεπορτάζ. Το θέμα αυτό έχει τεθεί υπόψη μας και το εξετάζουμε», πρόσθεσε.

Τη Δευτέρα, το BBC ζήτησε συγγνώμη για το επεισόδιο του Panorama, στο οποίο είχαν συνδυαστεί τρία διαφορετικά αποσπάσματα από την ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα της εισβολής στο Καπιτώλιο. Το αποτέλεσμα έδινε την εντύπωση ότι ο Τραμπ υποκίνησε τα επεισόδια βίας.

Τέλος, οι δικηγόροι του Τραμπ προειδοποίησαν ότι αν το BBC δεν αποσύρει το ντοκιμαντέρ μέχρι αύριο, θα καταθέσουν αγωγή ύψους «τουλάχιστον» 1 δισ. δολαρίων. Ζητούν επίσης δημόσια συγγνώμη και αποζημίωση για τη βλάβη που, όπως υποστηρίζουν, υπέστη η φήμη και τα οικονομικά του πελάτη τους.