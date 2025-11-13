Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν την Τρίτη πλήγμα στην Καραϊβική εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των τεσσάρων επιβαινόντων, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τα δίκτυα CNN και CBS, επικαλούμενα αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

«Η επίθεση σημειώθηκε στην Καραϊβική και τέσσερις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε ο αξιωματούχος στο CNN. Το CBS News επιβεβαιώνει το πλήγμα και τον απολογισμό, επικαλούμενο επίσης πηγή του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει σειρά αεροπορικών επιθέσεων σε περιοχές της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, στοχεύοντας σκάφη που θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το CBS News, η Ουάσιγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 21 πλήγματα, τα οποία έχουν προκαλέσει τον θάνατο 80 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων της τελευταίας επίθεσης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποστήριξε την Τετάρτη ότι τα πλήγματα αυτά είναι νόμιμα και δεν εκθέτουν το εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό σε κίνδυνο διώξεων, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «εξωδικαστικών εκτελέσεων».