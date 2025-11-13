Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο κατέκτησε και πάλι την κορυφή της τηλεθέασης, με τη δεύτερη εκπομπή για φέτος, το βράδυ της Τετάρτης στο MEGA.

Ο δημιουργός συνέταξε τη σατιρική επιστολή και οι τηλεθεατές έσπευσαν να παραλάβουν το μήνυμά του, όπως αποδεικνύεται από τους πίνακες τηλεθέασης. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κέρδισε την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής του, με 19,2% στο σύνολο του κοινού και 17,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η σατιρική εκπομπή του MEGA ήταν η πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού στην prime time της Τετάρτης, με την κάλυψη να αγγίζει τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό το «Τσαντίρι» κατέγραψε ποσοστό 21,4%.Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτισε κοινό και τηλεθεατές και ανανέωσε το ραντεβού του με τη μικρή οθόνη για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο MEGA.