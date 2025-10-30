Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επέστρεψε δυναμικά και κατέκτησε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης στο MEGA.

Η σατιρική εκπομπή βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 20,4% στο σύνολο του κοινού και 17,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση του Λάκη Λαζόπουλου με τους τηλεθεατές.

Η μουσική συνάντηση της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου προσέφερε μια μοναδική τηλεοπτική στιγμή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κάλυψη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα ξεπέρασε τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους κοινό η εκπομπή σημείωσε ποσοστό 23,6%.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανεώνει το ραντεβού με τους τηλεθεατές για την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, όταν το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα σηκώσει και πάλι αυλαία, αποκλειστικά στο MEGA.