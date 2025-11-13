Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 16χρονη μαθήτρια στον Χολαργό, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου αντιλήφθηκε μια ομάδα νεαρών να την ακολουθεί καθώς επέστρεφε πεζή από το σχολείο της. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό 17ης Νοεμβρίου.

Παρά τον φόβο, η μαθήτρια διατήρησε την ψυχραιμία της. Προσποιούμενη ότι δεν τους είχε αντιληφθεί, επιτάχυνε διακριτικά το βήμα της και κατευθύνθηκε σε μια πιο πολυσύχναστη διαδρομή. Στη συνέχεια εισήλθε σε κάβα, υποκρινόμενη ότι θα έκανε κάποια αγορά, ενώ στην πραγματικότητα κρύφτηκε και ζήτησε βοήθεια από την υπάλληλο του καταστήματος.

Σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ, οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι για την ανήλικη. Ένας μαυροφορεμένος άνδρας κινήθηκε προς την πλατεία για να μην κινήσει υποψίες, αλλά επέστρεψε στο σημείο για να παρακολουθεί την κοπέλα, ενώ οι δύο συνεργοί του βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, έτοιμοι να την πλησιάσουν.

Η ψύχραιμη αντίδραση της μαθήτριας και η άμεση βοήθεια από την υπάλληλο της κάβας φαίνεται ότι απέτρεψαν τα χειρότερα.

Βίντεο ντοκουμέντο

Τρεις μαυροφορεμένοι, νεαρής ηλικίας, που μιλούσαν σπαστά ελληνικά

Η μητέρα της 16χρονης εξηγεί στην ΕΡΤ, ότι η ίδια ενημερώθηκε από την κόρη της η οποία τρομοκρατημένη την κάλεσε στο κινητό.

«Μια γυναίκα που εργαζόταν στην κάβα είδε την κόρη μου να κρύβεται πίσω απο το τζάμι. Της εξήγησε τι συνέβη και της είπε να μπει στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο εκείνη κατόπτευε τις κινήσεις τους και τηλεφωνούσε παράλληλα στην αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν φύγει. Όλοι δώσαμε καταθέσεις ενώ οι άνδρες της ασφάλειας περισυνέλλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας».

Στην κατάθεσή της η 26χρονη περιέγραψε τρεις άνδρες μαυροφορεμένους, νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μιλούσαν σπαστά ελληνικά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές παρόμοια υπόθεση σημειώθηκε και πριν από λίγες μέρες σε μπαρ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Σε εκείνη την περίπτωση πάλι νεαρά κορίτσια αντιλήφθηκαν παρέα νεαρών αλλοδαπών να τις παρακολουθούν.

Οι Αρχές μέσα σε μόλις πέντε ημέρες από το πρώτο περιστατικό και μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, το βράδυ της Τετάρτης, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες της συμμορίας που σκορπούσαν τον φόβο και τον τρόμο σε νεαρά κορίτσια στην περιοχή.